Die vier für Reiserückkehrer eingerichteten Corona-Teststationen in Rheinland-Pfalz gibt es nur noch bis einschließlich Sonntag. Das teilte das Sozialministerium mit. Die vier Teststationen des Landes für Urlaubsrückkehrer waren Anfang August eingerichtet worden. Die Stationen in Grenznähe zu Luxemburg, Belgien und Frankreich sind an diesem Wochenende noch einmal von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Die Station am Flughafen Hahn öffnet abhängig vom Flugplan und der Rückkehr von Maschinen aus Risikogebieten. Einreisende aus diesen Risikogebieten können sich dort kostenlos testen lassen.