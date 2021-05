In Bernkastel-Kues gibt es ab Freitag (14. Mai) eine zweite Corona-Teststation. Die Stadt will damit nach eigenen Angaben darauf vorbereitet sein, wenn wieder Gäste nach Bernkastel-Kues kommen dürfen. In der Teststation gegenüber des Mosel-Gäste-Zentrums könnten alle Ungeimpften einen Corona-Schnelltest durchführen lassen. Die Getesteten erhielten dort einen personifizierten QR-Code, den sie beispielsweise in Restaurants vorzeigen könnten. Dort sei der negative Test hinterlegt, außerdem entfiele dadurch die schriftliche Kontaktdatenerfassung. Die zweite Station soll die ganze Woche über ab 13 Uhr, sonntags ab 12 Uhr geöffnet sein.