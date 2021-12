Hier können Sie sich über die Feiertage in der Region Trier testen lassen

Auch über die Weihnachtsfeiertage, Silvester und Neujahr haben viele Teststationen in der Region Trier geöffnet. Hier erfahren Sie, wo Sie sich an Heilig Abend, am 1. und 2. Weihnachtstag und am Jahreswechsel testen lassen können.

Die Teststation der Johanniter in der Dasbachstraße hat an Heilig Abend von 8:30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Am 1. und 2. Weihnachtstag wird dort von 9:30 Uhr bis 12 Uhr getestet. Wer an Silvester einen Test braucht, bekommt diesen von 8:30 Uhr bis 12 Uhr. Am 1. Januar ist die Teststation geschlossen.

Die Teststationen in der Brot- und Fleischstraße in der Trierer Innenstadt, sowie im Stadtteil Tarforst haben vom 24.-26. Dezember von 8 bis 13 Uhr geöffnet. An Silvester kann sich dort jeder von 8 bis 17 Uhr testen lassen. Auch an Neujahr sind die Teststationen von 12 bis 15 Uhr geöffnet.

Vom 24. bis 26. Dezember wird außerdem zwischen 9 und 17 Uhr im Testzentrum St. Irminen getestet. Zudem an Silvester von 8 bis 17 Uhr und an Neujahr von 12 bis 15 Uhr.

Die Schnellteststation der Stadt Trier in der Europahalle hat vom 24. bis 26. Dezember, sowie am 31. Dezember von 9 bis 14 Uhr geöffnet.

Das Medizinische Versorgungszentrum Trier in der Max-Planck-Straße öffnet sein Testzentrum am 24. und 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr.

An der Universität Trier werden über die Feiertage ebenfalls Corona-Tests angeboten. An Heilig Abend, dem 1. Weihnachtstag sowie an Silvester hat die Teststation an der Universität von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Die Teststation des Vereins Corona-Hilfe-Trier e.V. in der Rudolf-Diesel-Straße ist sowohl vom 24. bis 26. Dezember, als auch an Silvester und Neujahr von 20 bis 22 Uhr geöffnet. Vom 27. bis 30. Dezember ist die Teststation geschlossen. Die Teststation in der Deutschherrenstraße ist vom 24. bis einschließlich 1. Januar geschlossen.

Die Teststation der Diözesangeschäftsstelle Trier der Malteser in der Metternichstraße öffnet an Heilig Abend, sowie vom 27. bis 31. Dezember von 7:30 bis 9 Uhr.

Auch die Teststation in der Trier Galerie hat geöffnet. Besucher können sich hier an Heilig Abend von 9 bis 14:30 Uhr testen lassen. Zwischen dem 27. und dem 30. Dezember hat die Teststation von 9 bis 18 Uhr geöffnet. An Silvester werden dort zwischen 9 und 14:30 Uhr Tests durchgeführt.

Die Teststation in Leiwen, die sich auf dem Gelände von Landal GreenParks befindet, hat an Heilig Abend von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Am ersten Weihnachtstag ist diese geschlossen, öffnet aber am zweiten Weihnachtstag von 9 bis 15 Uhr. An Silvester kann sich dort jeder von 8 bis 17 Uhr, sowie an Neujahr von 12 bis 15 Uhr testen lassen.

Auch in Kell am See (Landal Park Hochwald) ist die Teststation an Heilig Abend von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Am ersten und zweiten Weihnachtstag sind dort Tests zwischen 9 und 15 Uhr möglich. An Silvester wird dort von 8 bis 17 Uhr getestet und an Neujahr von 12 bis 15 Uhr.

Außerdem testet das Deutsche Rote Kreuz Senorienzentrum Kell am See an Heiligabend, den Feiertagen sowie an Silvester und Neujahr von 13:30 bis 17 Uhr.

Die Teststation in Waldrach hat am 24. und 31. Dezember von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

In Schöndorf öffnet die Teststation am 25. Dezember sowie am 1. Januar von 10 bis 12 Uhr.

Wer sich in Korlingen testen lassen möchte, kann den Service dort am 26. Dezember sowie am 2. Januar zwischen 10 und 12 Uhr in Anspruch nehmen.

In Hermeskeil auf dem Lehrerparkplatz des Gymnasiums am Kölkerberg hat die Teststation an Heilig Abend von 8:30 bis 12 Uhr sowie am 25. sowie 26. Dezember von 9:00 bis 11:30 Uhr geöffnet. Am Freitag, dem 31. Dezember werden dort von 8:30 bis 12 Uhr Tests angeboten. Am Neujahrstag ist das Testzentrum geschlossen.

Die Teststation in Saarburg hat vom 24. bis 26. Dezember zwischen 8 und 13 Uhr geöffnet. An Silvester wird dort zwischen 8 und 17 Uhr getestet. An Neujahr ist die Station von 12 bis 15 Uhr offen.

Das Testzelt vor der Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Kues öffnet an Heilig Abend von 9 bis 13 Uhr. Am ersten und zweiten Weihnachtstag wird hier von 10 bis 13 Uhr getestet. An Silvester sind Tests zwischen 9 und 13 Uhr möglich. An Neujahr können Tests zwischen 11 und 14 Uhr in Anspruch genommen werden.

Am Testcontainer vor dem Mosel-Gäste-Zentrum in Bernkastel-Kues wird an Heilig Abend sowie zwischen dem 27. und 31. Dezember von 9 bis 13 Uhr getestet. Am ersten und zweiten Weihnachtstag ist die Teststation von 9 bis 11 Uhr geöffnet. An Neujahr sind Tests zwischen 10 und 13 Uhr möglich.

Die Marien Apotheke in Kues testet sowohl an Heilig Abend als auch an Silvester je von 7:30 bis 9 Uhr.

Die Teststationen in Hetzerath, Manderscheid und Landscheid haben vom 24. bis 26. Dezember, sowie vom 31. Dezember bis 2. Januar von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

In Zell hat die Teststation am Rathaus vom 24. bis 26. Dezember zwischen 9 und 13:30 Uhr geöffnet.

Das Mobile Testzentrum an der Tourist-Information in Traben-Trarbach hat vom 24. bis 26. Dezember sowie an Silvester und Neujahr von 9 bis 13:30 Uhr geöffnet.

Die gemeinsame Teststelle des Sirona-Sports-Clubs und der Apotheke am Oberen Markt in Morbach hat sowohl an Heilig Abend, den beien Weihnachtstagen sowie an Silvester und Neujahr von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Die Teststation im Industriegebiet Wengerohr in Wittlich hat an Heilig Abend von 14:10 bis 15 Uhr geöffnet. An Silvester können sich Bürgerinnen und Bürger dort zwischen 12 und 19:30 Uhr testen lassen.

Zudem ist die Mobile Corona Teststation im Kreis Bernkastel-Wittlich unterwegs. Sie hält unter anderem in Longkamp, Monzelfeld, Brauneberg und Veldenz. Genauere Infos zu den Ankunftszeiten finden Sie hier.

Die Teststationen in Bitburg und Prüm haben vom 24.-26. Dezember von 8 bis 13 Uhr geöffnet. An Silvester kann sich dort jeder von 8 bis 17 Uhr testen lassen. Auch an Neujahr sind die Teststationen von 12 bis 15 Uhr geöffnet.

Der Corona-Schnelltest Drive-In in Arzfeld hat am 31. Dezember von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Am 24. und 25. Dezember sowie am 1. Januar ist die Teststation geschlossen.

Die Rats-Apotheke Dominik Beutler in Herrstein testet am 24. Dezember von 07:30 bis 8:40 Uhr. Termine können Sie hier vereinbaren.

Die Teststation in Gerolstein am neuen Busparkplatz hat an Heilig Abend, am ersten und zweiten Weihnachtstag sowie an Silvester und Neujahr jeweils von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

Die Hubertus-Apotheke in Gerolstein testet an Heilig Abend von 8 bis 13 Uhr sowie an den Weihnachtstagen jeweils von 9 bis 13 Uhr. An Silvester wird dort von 8 bis 17 Uhr (Notdienst) und an Neujahr von 11 bis 15 Uhr getestet.

Die Rosen-Apotheke in Daun testet ebenfalls an Heilig Abend von 8 bis 13 Uhr. Am ersten und zweiten Weihnachtstag ist die Teststation von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Wer an Silvester einen Test benötigt, bekommt diesen zwischen 8 und 13 Uhr. An Neujahr öffnet die Teststation von 11 bis 15 Uhr.

Das Testzentrum in Schalkenmehren an der Tourist-Information hat an Heilig Abend, den Weihnachtstagen sowie an Silvester und Neujahr von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

In der Löwen-Apotheke in Hillesheim können Sie sich an Heilig Abend, dem ersten Weihnachtstag sowie an Silvester zwischen 9 und 12 Uhr testen lassen.

Das Testzentrum in Hillesheim hat an Heilig Abend von 8 bis 14 Uhr geöffnet. An den Weihnachtstagen ist dort ein Test zwischen 8 und 12 Uhr möglich. An Silvester wird in diesem Testzentrum zwischen 10 und 14:40 Uhr getestet - an Neujahr zwischen 10 und 14:30 Uhr. Bürgerinnen und Bürger sollen vorher hier einen Termin vereinbaren.

Das Testzentrum in Birkenfeld, "Alte Feuerwache", ist über die Weihnachtsfeiertage sowie an Silvester und Neujahr geschlossen. Zwischen den Jahren ist das Testzentrum am Dienstag, dem 28. Dezember zwischen 18 und 20 Uhr geöffnet.

Das Testzentrum am Rathaus in Birkenfeld hat an Heilig Abend von 8 bis 11:45 Uhr geöffnet. Zwischen dem 27. Dezember und dem 2. Januar ist das Testzentrum geschlossen.

Im Testzentrum Brücken sind Tests an Heilig Abend wischen 17 und 18:30 Uhr möglich. Am zweiten Weihnachtstag hat die Teststation von 10:30 bis 13 Uhr geöffnet. Außerdem wird am 29. Dezember zwischen 17 und 19 Uhr getestet.

In Hoppstädten-Weiersbach gibt es an Silvester zwischen 10 und 12 Uhr eine Testmöglichkeit. An Heilig Abend und den Weihnachtstagen ist das Testzentrum dort geschlossen.

Das Testzentrum in Niederbrombach in der Schulturnhalle hat am 2. Weihnachtstag zwischen 9 und 11 Uhr geöffnet. An Silvester können sich Bürgerinnen und Bürger zwischen 10 und 12 Uhr testen lassen. Zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten, hat das Testzentrum am 27. Dezember von 16:30 bis 18 Uhr geöffnet.