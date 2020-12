In den neuen Corona-Impfzentren in der Region wird es in den nächsten Tagen erste Testläufe geben. Das teilten die Kreisverwaltungen auf SWR-Anfrage mit .Am Montag wird in Wittlich getestet, ob die Technik funktioniert und Wegweiser verständlich sind. Einen Durchlauf mit dem medizinischen Personal soll es in der zweiten Dezemberhälfte geben. Auch in Hillesheim in der Vulkaneifel wird den Angaben zufolge Anfang der Woche getestet, ob die Anmelde-Software und der Ablauf vom Arztgespräch bis zur Impfung funktionieren. Im Trierer Impfzentrum ist für die kommenden Tage ein Testdurchlauf geplant. In Idar-Oberstein und Bitburg gibt es dafür noch keinen Termin, die Verwaltungen teilen aber mit, ab 15. Dezember betriebsbereit zu sein.