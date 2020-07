per Mail teilen

Der Maschinenbauer Grohmann in Prüm in der Eifel, eine deutsche Tesla-Tochter, baut offenbar Minifabriken für die Corona-Impfstoffproduktion. Das berichten Medien unter Bezug auf Twitter-Mitteilungen des Tesla-Chefs Elon Musk. Der US-Elektroautobauer Tesla arbeitet Musk zufolge mit dem Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac zusammen. Nach Angaben des Tesla-Chefs geht es um den Bau sogenannter RNA-Minifabriken. CureVac hat dem SWR die Kooperation mit Tesla-Grohmann bestätigt. CureVac in Tübingen testet einen Impfstoff gegen das Corona-Virus. Mit den RNA-Minifabriken sollen Impfstoffe schnell produziert und auf den Markt gebracht werden. Für den Bau dieser Fabriken hatte eine öffentlich-privaten Initiative aus den USA dem Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac Anfang des Jahres bis zu 34 Millionen Dollar zugesagt.