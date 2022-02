Prozess um Mord an Tankstelle in Idar-Oberstein beginnt im März

per Mail teilen

Vor dem Landgericht Bad Kreuznach beginnt am 21. März der Prozess gegen einen 50-Jährigen aus Idar-Oberstein. Er soll im September 2021 einen Tankstellen-Mitarbeiter erschossen haben.

Für den Prozess sind bis Mitte Mai 13 Verhandlungstage angesetzt. Wie das Landgericht mitteilte, wird dem 50-jährigen Angeklagten vorgeworfen, am 18. September in einer Idar-Obersteiner Tankstelle einen 20-jährigen Mann erschossen zu haben. Der Tankstellenmitarbeiter hatte ihn zuvor auf die Maskenpflicht hingewiesen, so die Anklage. Der Beschuldigte soll daraufhin von der Tankstelle nach Hause gefahren sein, um einen Revolver zu holen, für den er keinen Waffenschein besessen haben soll.

Zurück in der Tankstelle soll der junge Mitarbeiter ihn erneut auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht haben, worauf der Angeklagte ihm mit dem Revolver ins Gesicht geschossen haben soll. Er gab an, er habe wegen der Einschränkungen in der Coronapandemie ein Zeichen setzen wollen.

Idar-Obersteins Oberbürgermeister Frank Frühauf (CDU) sagte auf der Trauerfeier, die Nachricht vom gewaltsamen Tod von Alex habe in der gesamten Bevölkerung große Fassungslosigkeit, Ohnmacht, Betroffenheit und tiefe Trauer ausgelöst. Die Tat löste aber bundesweit Entsetzen aus.