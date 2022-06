per Mail teilen

Ein Autofahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in Temmels an der Obermosel ums Leben gekommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam der 36-jährige Mann auf der B419 aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr einen Bahndamm hinauf, prallte gegen einen Oberleitungsmast und blieb auf den Gleisen stehen. Die Bundesstraße und die Bahnstrecke waren mehrere Stunden gesperrt.