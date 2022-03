Telefonseelsorge verzeichnet mehr Anrufe wegen Ukraine-Krieg

Wegen des Krieges in der Ukraine gehen auch bei der Telefonseelsorge vermehrt Anrufe ein. Wie die Telefonseelsorge Trier mitteilte, meldeten sich deshalb mehr als zehn Prozent der Anrufer. Je nach Alter der Anrufenden würden dabei unterschiedliche Gesprächsschwerpunkte deutlich. Ältere Menschen berichteten von ihren Kriegserfahrungen und den damit zusammenhängenden Ängsten. Andere Anrufer seien dagegen wegen der Berichterstattung in den Medien verängstigt und wüssten nicht, wie sie mit diesen Ängsten umgehen sollen. Eltern stellten oft die Frage wie sie mit ihren Kindern über den Krieg reden könnten. Einige Anrufe drehten sich auch darum, wie man sich für Frieden und die Menschen in der Ukraine engagieren könne. Der Ukraine-Krieg wird nach Angaben eines Sprechers aber nicht nur am Telefon thematisiert. Vor allem unter 30-Jährige wendeten sich deshalb auch an die E-Mailberatung der Telefonseelsorge.