per Mail teilen

Telefonbetrüger haben laut Polizei am Freitag viele Menschen in Gerolstein angerufen. Entweder gaben sich die Unbekannten als Polizeibeamte oder nahe Verwandte der Angerufenen aus. Durch geschickte Gesprächsführung versuchten sie Menschen zu überzeugen ihnen Geld oder Wertgegenstände anzuvertrauen. Die Angerufenen seien jedoch nicht darauf hereingefallen, so die Polizei.