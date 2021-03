per Mail teilen

Eine 82-Jährige aus Trier hat Betrügern mehrere tausend Euro übergeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie Opfer sogenannter Schockanrufe.

Ein Betrüger gab sich am Telefon als Polizist aus und sagte der Frau, die Ehefrau ihres Enkels habe einen Unfall verursacht. Um zu verhindern, dass sie ins Gefängnis komme, müsse eine hohe Summe gezahlt werden. Der falsche Polizist kündigte der Frau an, ein Notar käme bei ihr vorbei, um das Geld abzuholen. Die 82-Jährige übergab das Geld dem Betrüger, der sich als Notar ausgab.

Polizei rät, nicht auf Anrufe zu reagieren

Am Dienstag gab es allein in Trier, Konz und Idar-Oberstein mehr als zwei Dutzend solcher Betrugsversuche mit Schockanrufen am Telefon. Die Polizei rät Betroffenen, nicht auf solche Anrufe einzugehen und sofort die echte Polizei anzurufen und zu informieren.