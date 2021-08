per Mail teilen

Die Stadt Trier meldet einen Teilnehmerrekord beim diesjährigen Lesesommer. Bislang hätten bereits 370 Kinder und Jugendliche an der Aktion mitgemacht. Im vergangenen Jahr seien es über den gesamten Zeitraum 170 Teilnehmer gewesen. Noch bis zum 4. September können Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren am Lesesommer teilnehmen. Wer mindestens drei Bücher selbst liest, bekommt eine Urkunde und nimmt an einer Verlosung teil. Mehr Informationen zur landesweiten Aktion Lesesommer gibt es hier.