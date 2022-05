Taxifahrer dürfen Benzinzuschlag verlangen

Taxifahrer in Trier dürfen von Freitag an einen Euro Benzinzuschlag pro Fahrt verlangen. Das hat der Vorsitzende der Taxi Zentrale Trier, Thomas Probson, dem SWR mitgeteilt. Die Taxivereinigung Trier habe wegen der gestiegenen Energiekosten im April einen entsprechenden Antrag bei der Stadtverwaltung gestellt. Man sei froh, so Probson, dass die Stadt so schnell zugestimmt habe. Das helfe, die Mehrkosten beim Treibstoff, aber auch der Wartung ein bisschen aufzufangen. Dieser Zuschlag von einem Euro gelte bei einem Dieselpreis von mindestens 1,80 Euro pro Liter. Dieser Benzinzuschlag sei zudem eine gute Zwischenlösung für die Taxibranche. Denn eine Tariferhöhung stehe bevor. Diese solle voraussichtlich zum 1. Oktober in Kraft treten.