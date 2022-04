Taxifahrer bewahrt 81-jährigen Rentner vor Enkeltrick

per Mail teilen

Ein Taxifahrer hat einen Rentner aus Trier-Ruwer davor bewahrt, auf einen Enkeltrick hereinzufallen. Wie die Polizei mitteilte, war der 81-Jährige am Dienstagnachmittag mit dem Taxi unterwegs zu einer Bank in Schweich. Er wollte sich dort seine Ersparnisse auszahlen lassen. Er habe zuvor einen Anruf erhalten, wonach seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun in Haft müsse. Die Tochter benötige jetzt dringend Geld. Der Taxifahrer erkannte die Betrugsmasche und verständigte die Polizei.