Nach mehreren Diebstählen aus Autos im Trierer Stadtteil Heiligkreuz hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie sie mitteilte, hatte eine Zeugin am Mittwoch beobachtet, wie ein Mann sich auf einem Parkplatz an Autos zu schaffen machte und prüfte, ob diese unverschlossen waren. Herbeigerufene Polizisten konnten den Tatverdächtigen festnehmen. Der Mann steht im Verdacht, in den vergangenen sechs Wochen zehn Mal rund um Einkaufszentren in Trier-Heiligkreuz Wertgegenstände aus unverschlossenen Autos gestohlen zu haben.