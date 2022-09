Schauspielerin Silke Bodenbender nahm den Ehrenpreis ROLAND stellvertretend für das gesamte Team des ARD-Dreiteilers "Das Geheimnis des Totenwaldes" an und sagte dem SWR: "Das Besondere am Festival für mich ist, dass ich gebürtige Bonnerin bin, und es trotzdem meine ganze Kindheit nicht geschafft habe, mal in die Eifel zu kommen. Heute habe ich mir den Nürburgring und die Maare angesehen. Ich freue mich, diese Gegend zu sehen."

SWR Anna-Carina Blessmann