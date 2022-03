per Mail teilen

Autofahrer aus der Region Trier fahren wegen der weiter steigenden Spritpreise derzeit zunehmend zum Tanken nach Luxemburg. Der dortige Mineralölverband teilte mit, in Luxemburg sei das Tanken im Schnitt etwa 30 bis 50 Cent pro Liter günstiger. Das ziehe Kunden aus dem Grenzgebiet an. Das Tanken in Luxemburg ist vor allem wegen der niedrigeren Mineralölsteuer billiger.