Erste Luxemburger tanken an Zapfsäulen in der Eifel

Der Tankrabatt aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung drosselt in der Region Trier den Tanktourismus nach Luxemburg. Einige Luxemburger kommen nun sogar zum Tanken nach Deutschland.

In der Eifel fährt niemand mehr zum Tanken nach Luxemburg. Es lohnt sich nicht mehr. Vor allem das Benzin ist jetzt an vielen deutschen Tankstellen günstiger. Doch man muss genau vergleichen. Die Preise ändern sich auf der deutschen Seite der Grenze mehrmals am Tag, sagt Achim Schilling, ein Tankstellenbetreiber aus Meilbrück in der Eifel.

Wer früher im deutschen Grenzgebiet nur für fünf Euro tankte, um es dann noch über die Grenze nach Luxemburg zu schaffen und dort voll zu tanken, lässt jetzt in Deutschland einfach den Tank volllaufen. Über Pfingsten war die Nachfrage so hoch, dass es stellenweise zu Engpässen kam.