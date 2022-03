Mitarbeiterin mit Messer bedroht - Raubüberfall auf Tankstelle

Mit einem Messer haben zwei vermummte Männer bei einem Raubüberfall die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Rhaunen (Kreis Birkenfeld) bedroht. Die beiden jungen Männer mit Sturmhauben erbeuteten am Samstagabend eine noch unbekannte Bargeldsumme sowie Zigarettenpackungen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Täter flohen zu Fuß in den Wald hinter der Tankstelle. Trotz "direkt eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen" konnte die Polizei sie bislang nicht fassen, wie es weiter hieß.