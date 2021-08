per Mail teilen

Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren aus dem Hochwassergebiet Trier-Ehrang und ihre Eltern können an einem kostenlosen Tagesausflug teilnehmen. Der Ausflug geht zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Nach Mitteilung der Stadt finden sie am 23. und 25. August ab 9 Uhr statt. Treffpunkt ist das Schulzentrum am Mäusheckerweg. Eine Anmeldung ist bis Freitag, 20. August unter info@robert-reisen.de nötig.