In den frühen Morgenstunden des 2. März 1945 eroberten gepanzerte Einheiten der US-Armee die Stadt an der Mosel. Damit endete für die Trierer der Krieg.

Anlässlich dieses Jahrestages erinnert Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe daran, dass nach dem Ende des Krieges eine lange Zeit des Friedens folgte. Es müsse für alle eine Verpflichtung sein, dass dieser Frieden erhalten bleibe, so Leibe weiter. Als Zeichen der Aussöhnung mit den direkten Nachbarn Luxemburg und Frankreich hat die Stadt Trier in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen geplant. So wird zum Beispiel am kommenden Dienstag der Bürgermeister der Partnerstadt Metz im Trierer Stadtrat sprechen.

Im März 1945 nur noch 1.000 Menschen in Trier

Anfang März 1945 waren die Innenstadt rund um den Dom und Vororte wie Pfalzel zum Teil ausgebombt. Die Trierer hatten ihre Stadt verlassen, nur noch knapp 1000 Leute waren dageblieben. Der Trierer Adolf Welter hat in den vergangenen 50 Jahren viel über diese Zeit geforscht, Dokumente gesammelt und Bücher veröffentlicht.

Das Zentrum von Trier - zerstört

Eine Luftaufnahme von Trier aus der Sammlung von Adolf Welter von Trier zeigt die Innenstadt völlig zerstört. Das Dach der römischen Basilika ist eingestürzt. Auch das Dach des Kurfürstlichen Palais ist weg. Die kaputten Fenster wirken geisterhaft. Rund herum nichts als zerstörte Häuser und Trümmer. Die Aufnahme haben amerikanische Soldaten bei Kriegsende im Mai gemacht. Eingenommen hatten sie die Stadt schon einige Wochen zuvor. Ohne großen Widerstand der deutschen Truppen.

"Es waren ja so gut wie keine Truppen da, kein einziger deutscher Panzer ist in Erscheinung getreten. Es war ja nichts mehr da, die Truppe war ausgelaugt." Adolf Welter, Heimatforscher

Am 1. März stehen die Amerikaner schon in einigen Trierer Vororten. Am frühen Morgen des 2. März geht es ohne Gegenwehr weiter in Richtung der bereits ausgebombten Innenstadt. Ungeklärt ist bis heute, wie die 1.800 Jahre alte Römerbrücke den Krieg unbeschadet überstanden hat. Eigentlich sollten deutsche Soldaten die Brücke sprengen, um den Vormarsch der Amerikaner zu verhindern. Der Sprengstoff war schon an den Brückenpfeilern befestigt, das zeigen Fotos. Rund um die Brücke hatte es zuvor Bombenexplosionen und Artilleriebeschuss gegeben.

Vermutlich Sprengkabel auf der Römerbrücke zerstört

Welter weiß von einem Freund und Augenzeugen, dass Trümmer und Brocken auf der Römerbrücke lagen. Brocken seien auch auf die Sprengkabel gestürzt und hätten diese beschädigt. Welter hält das für die wahrscheinlichste Erklärung, warum das Bauwerk verschont geblieben ist. Auch seine Familie hatte Glück. Sie war schon im September 1944 nach Bayern geflüchtet und kehrte im Juli 1945 nach Trier zurück.