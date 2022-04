Die Tafeln in der Region Trier bekommen zu wenig Lebensmittel für den gestiegenen Bedarf. Wie die Einrichtungen dem SWR mitteilen, meldeten sich einerseits immer mehr ukrainische Geflüchtete bei den Ausgabestellen an. Und andererseits gingen die Lebensmittelspenden zurück.

Bei der Tafel in Prüm haben sich nach Angaben des Leiters mehr als 100 Geflüchtete als Neukunden registriert. In Daun habe sich die Zahl der Bedürftigen in den vergangenen zwei Wochen verdoppelt. Und auch bei den Ausgabestellen in Bitburg und Hermeskeil meldeten sich inzwischen vermehrt ukrainische Familien. Das Problem ist nach Angaben der Tafeln aber nicht nur die gestiegene Nachfrage, sondern auch der Rückgang an Lebensmittelspenden. Die Supermärkte gäben immer weniger Ware ab. Die Regale und Lager leerten sich. Daher bitten die Tafeln um Spenden aus der Bevölkerung, um ihr Angebot aufrechterhalten zu können.