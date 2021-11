Tafeln in der Region Trier werden verstärkt aufgesucht

Viele Tafeln in der Region Trier werden wieder verstärkt aufgesucht. Grund seien unter anderem die gestiegenen Preise für Lebensmittel. Das ergab eine SWR-Umfrage bei den Tafeln in der Region.

Der Zulauf sei deutlich spürbar, teilte eine Sprecherin der Tafel Bitburg mit. Seit Wochen kämen wöchentlich bis zu fünf neue Familien hinzu, deren knappes Budget die steigenden Kosten für Lebensmittel und Heizung nicht mehr abdecke. Diese Entwicklung „sei erschreckend“, so die Sprecherin. Auch bei Sozialberatung in Trier würden sich immer mehr Menschen nach einer zusätzlichen Unterstützung wie der Tafel erkundigen, teilte die Leiterin der Tafel Trier mit. Die Nachfrage sei in den letzten Wochen um bis zu 30 Prozent gestiegen. Grund seien nicht nur die gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Energie, sondern auch die durch Corona bedingten Insolvenzen vieler kleinerer Betriebe, die ihre Mitarbeiter entlassen mussten.