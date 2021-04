Die Tafeln in der Region Trier haben Wege gefunden, trotz Corona-Krise Essen zu verteilen und die Bedürftigen zu versorgen. Laut einer SWR-Umfrage öffnen aber noch nicht alle Tafeln in der Region.

Die Tafel in Hermeskeil öffnete am Donnerstagvormittag wieder ihre Essensausgabe. Dort seien Körbchen gepackt worden, aus denen sich die Bedürftigen Lebensmittel herausholen könnten, beispielsweise Obst, Brot oder Dosen. Ähnlich in Birkenfeld: Dort hätten laut der Tafel viele Menschen frisches Obst und Gemüse gespendet. Ehrenamtliche hätten das in Taschen gepackt und würden es im Freien ausgeben. Die Tafel in Birkenfeld hat am Freitag wieder geöffnet.

Tafel in Trier verteilt Gutscheine

Die Trierer Tafel will ihre Räume erst umgestalten, bevor sie wieder öffnet. Vorerst verschickten die Mitarbeiter Gutscheine an Bedürftige, mit denen sie selbst einkaufen könnten.

Auch in der Eifel werden Tüten gepackt

Die Tafel in Daun organisiert Sonderausgaben, bei denen gepackte Tüten verteilt werden. Ein Sprecher sagte, die Tafel habe dank vieler Spenden selbst Lebensmittel einkaufen können.

In Prüm liefert die Tafel kommende Woche ebenfalls fertig gepackte Tüten an ihre Kunden aus. Allerdings müssten diese telefonisch vorbestellt werden.