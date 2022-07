per Mail teilen

Ein unbekannter Täter hat sich gestern in Trier-Ehrang mehrmals als Pfarrer, beziehungsweise Gehilfe des Pfarrers ausgegeben. Wie die Polizei mitteilte, gelang es dem Täter durch Detailwissen über die Pfarrgemeinde, Vertrauen zu Geschädigten zu erlangen. Insgesamt habe er so von diesen Geld für eine vermeintliche Spendenaktion eingesammelt. Insgesamt mehr als 350 Euro. Er habe angegeben, dass dieses Geld für ein gemeinnütziges Projekt in Indien sei.