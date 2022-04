Am Donnerstagmorgen sind zwei Autos auf der B 51 zwischen Saarhölzbach und Taben-Rodt frontal zusammengestoßen. Laut Polizei beobachteten Zeugen, wie eine Autofahrerin in einer Kurve mehrere Autos überholte. Ein entgegenkommender Autofahrer wollte demnach ausweichen, dennoch kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrer und die Fahrerin wurden in Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand Totalschaden. Die B 51 musste an der Unfallstelle für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.