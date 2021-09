per Mail teilen

Der Klimawandel mit großer Hitze und Trockenheit ist auch im Wittlicher Tal angekommen. Mit gravierenden Folgen für den Tabak, der seit mehr als 200 Jahren dort angebaut wird.

Carlo Bauer steht vor einem Maisfeld in der Wittlicher Senke. Eigentlich sollten auf diesem Feld dieses Jahr Tabakpflanzen stehen. Jetzt im Juli wäre die erste Ernte der großen grünen Tabakblätter losgegangen. Wäre.

Früher wurden die meterhohen Tabakpflanzen von vielen Bauern in der Region angebaut. Heute gibt es nur noch zwei Betriebe rund um Wittlich, die Tabak anbauen. SWR SWR -

Wenig Regen und hohe Temperaturen

Mit dem lehmig-sandigen Boden und dem warmen Klima in der Wittlicher Senke hatten die Tabakpflanzen mit ihren rosafarbenen Blüten bisher ideale Bedingungen.

"Im Mai haben wir keine Fröste mehr und es bleibt so bis Anfang Oktober. Da ist die letzte Ernte abgeschlossen."

Seit dem 19. Jahrhundert baut die Familie Tabak in der Wittlicher Senke an. Damals waren es noch einige Bauern mehr. Teilweise sollen um 1875 mehr als 500 Tabakpflanzer eine Fläche von über 100 Hektar bewirtschaftet haben. Heute gibt es in der Region neben Carlo Bauer nur noch einen Betrieb, der Tabak anbaut.

Das Foto zeigt die Familie Bauer bei der Tabakernte Anfang der 1960er Jahre. Seit Generationen bauen die Bauers Tabak im Wittlicher Tal an. SWR

Auf rund 20 Hektar setzt Carlo Bauer im Frühjahr die Tabakpflanzen aus. 50 Tonnen Tabakblätter bekommt er daraus im Schnitt pro Jahr.

Wegen des Klimawandels erntet der Landwirt in den letzten Jahren immer weniger Tabak, denn die Hitze schadet den Pflanzen sagt Bauer. Auch die immer wärmeren Nächte vertragen sie nicht gut.

"Der Tabak mag es warm. Aber bei Temperaturen über 34 Grad stellt er auch das Wachstum ein. Da wird die Struktur der Pflanzen geknackt."

Qualität des Tabaks sinkt, der Erlös auch

Die Folgen der heißen und trockenen Sommer: Die Qualität der Tabakblätter ist schlechter. Später, beim Trocknen der Blätter, bekommen sie nicht mehr ihre schöne unverwechselbare goldbraune Farbe. Das Merkmal einer hohen Güteklasse bei dem Naturprodukt. Für so eine Qualität der Klasse eins wird bis zu fünf Euro das Kilogramm gezahlt.

Tabakblätter nach der Trocknung. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Doch rund rund 30 Prozent weniger Menge hat Bauer in den letzten Jahren eingefahren. Und davon sind etwa ein Drittel von schlechterer Qualität. Irgendwann decken die Erlöse nicht mehr die Kosten und den Aufwand, denn der Tabakanbau ist arbeitsintensiv.

Rund 400 Arbeitsstunden im Jahr pro Hektar müsse man da rechnen, sagt der 53-Jährige. Und das bei steigenden Lohn- und Energiekosten sowie fehlenden Saisonkräften.

Seit 25 Jahren erstmals kein Tabak

Der Bauer zieht die Reißleine, trifft eine Entscheidung. Das erste Mal seit 25 Jahren baut er in diesem Jahr auf seinen Feldern keinen Tabak an. Die Maschinen bleiben im Winterquartier.

Die über zwei Meter hohe Maschine für die Tabakernte braucht Carlo Bauer dieses Jahr nicht. Verwaist steht das riesige Konstrukt in der Halle. SWR

"Das ist kein schönes Gefühl, wenn so eine lange Tradition erstmals auf Eis gelegt wird."

Auf den Feldern, die für die Tabak vorgesehen waren, baut Landwirt Bauer jetzt Mais und Weizen an.

Ein Weizenfeld von Carlo Bauer in der Wittlicher Senke. SWR

Das sei kein Ersatz zu den Erlösen aus dem Tabakanbau, sagt Bauer. Schon in der Vergangenheit hatte sich der Landwirt aber Alternativen aufgebaut.

"Wir haben uns außerdem auf den Anbau regionaler Lebensmittel wie Kartoffeln, Erdbeeren und Kürbisse spezialisiert und haben uns da auch etwas aufbauen können."

Ob er nur dieses Jahr mit dem Tabakanbau aussetzt, weiß Carlo Bauer noch nicht. Das müsse er abwarten. Der Tabak gehöre in die Wittlicher Senke wie die Reben an die Mosel. Gedanklich habe er sich vom Tabak deshalb noch nicht verabschiedet, sagt der Landwirt und lacht.