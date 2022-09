per Mail teilen

Beim Krimifestival "Tatort Eifel" gibt es nicht nur Spannung und Unterhaltung für Krimifans, sondern auch Einblicke in die echte Polizeiarbeit. In Trier läuft seit 2019 ein Pilotprojekt mit unbemannten Drohnen in der Kriminaltechnik. Wie das funktioniert, hat sich SWR-Reporterin Lena Bathge vor Ort erklären lassen.