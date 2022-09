Offenbar keine Kerosin-Rückstände in Kanalisation

SWR-Reporter Ansgar Zender berichtet am Mittwochnachmittag aus Echternacherbrück in der Eifel, wo durch ein Leck an einer NATO-Pipeline bei Wartungsarbeiten bis zu 30.000 Liter Kerosin ausgelaufen sind. Die Einsatzkräfte versuchen zu verhindern, dass das Kerosin in die nahe gelegene Sauer fließt. In der Kanalisation wurden offenbar keine Rückstände entdeckt.