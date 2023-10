SWR 2 Journal - Inklusives Trierer Theaterensemble Com.guck

Grenzenlos Kultur – so heißt das Theaterfestival, dass diese Woche in Mainz Produktionen inklusiver Theatergruppen aus mehreren europäischen Ländern zeigt. Im Theateralltag ist in Sachen Inklusion noch einiges zu tun. Doch auch in Rheinland-Pfalz gibt es inzwischen mehr Raum für inklusive Theatergruppen. Das Ensemble des Com.guck Theaters Trier probt gerade für die Premiere seines neuen Stücks „Land unter“ im Trierer Kulturzentrum Tuchfabrik. (Premiere am Freitag den 20.10. um 19 Uhr) Nicole Mertes war bei der Probe