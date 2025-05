Sven Teuber wird neuer Bildungsminister in RLP

per Mail teilen

Der SPD-Politiker Sven Teuber wird neuer Bildungsminister in Rheinland-Pfalz. Das erfuhr der SWR im Vorfeld der SPD-Fraktionssitzung.

Zuvor hatte der Trierische Volksfreund darüber berichtet. Sven Teuber (SPD) wird damit die Nachfolge von Stefanie Hubig antreten. Hubig ist seit Dienstag Bundesjustizministerin im neuen Bundeskabinett.

Sven Teuber ist seit 2016 Abgeordneter im rheinland-pfälzischen Landtag. 2024 war er zum stellvertretenden SPD-Parteichef in Rheinland-Pfalz gewählt worden.

Schweitzer stellt Teuber vor

Teuber ist Lehrer und kommt aus Trier. Vor seiner politischen Laufbahn hat er zwei Jahre in einem Gymnasium in Kusel unterrichtet. Am Mittag stellt Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) den neuen Bildungsminister vor.