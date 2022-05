Sven Plöger: Durch Klimawandel wird Wetter in Region Trier extremer

Heftige Unwetter, wie sie derzeit in Rheinland-Pfalz erwartet werden, werden künftig häufiger auf uns zukommen. Das sagte Metereologe Sven Plöger am Rande eines Vortrags in Daun.

Starkregen, Überflutungen, Hagel und möglicherweise ein Tornado: heute und morgen erwartet der Deutsche Wetterdienst in Rheinland-Pfalz schwere Unwetter. Zuvor war es wochenlang sehr trocken gewesen.

Was das alles mit dem Klimawandel zu tun hat und warum weitere Extremwetterlagen zu befürchten sind, erzählt der Ulmer Meteorologe Sven Plöger im SWR-Interview. Wir haben den Wetterexpertem am Rande eines Vortrags im Forum Daun in der Vulkaneifel getroffen.

SWR Aktuell: Herr Plöger, über Wochen ist es jetzt extrem trocken in der Region Trier gewesen. Jetzt drohen schwere Unwetter. Hat es mit dem Klimawandel zu tun, dass wir so oft Unwetter und auch so lange Hitzephasen ohne Regen erleben?

Sven Plöger: Die kurze Antwort lautet "ja". Also das ist genau das, was uns die Wissenschaft eigentlich vor 30, 40 Jahren gesagt hat. Letztendlich hat es damit zu tun, dass die Hochs und Tiefs langsamer ziehen als früher. Und dieses langsamere Ziehen bedeutet dann zum Beispiel ein langes Hoch im Sommer mit Dürre und Hitze. Das haben wir 2018 erlebt und auch jetzt ist es wieder in der Region sehr trocken. Und dann gibt es auch das Gegenteil: Das Tief zieht nicht weiter. Das bleibt dann bei uns stehen, und die Folgen sind dann Starkregen, Überflutungen oder - ganz extrem - die schreckliche Flutkatastrophe letztes Jahr. Also: Wetter wird extremer. Das ist ein Ergebnis des Klimawandels. Das muss man so tatsächlich konstatieren.

Wo sehen wir die Folgen dieser klimatischen Veränderung besonders deutlich?

Wir sehen überall diese starke Beanspruchung. Zum Beispiel, wenn wir in die Wälder schauen. Gerade die Fichte, die eigentlich gar nicht hierher gehört, ist extrem gestresst. Der Borkenkäfer greift zu, weil er hier prima Bedingungen vorfindet. Wir sehen, wie sich das arktische Eis zurück zieht. Wir sehen extreme Ereignisse, seien es Waldbrände oder immer neue Temperaturrekorde. Die Hitze, die wir gehabt haben, etwa in British Columbia, Kanada, wo es dann 50 Grad auf dem fünfzigsten Breitengrad gab. Das liegt auf der Höhe von Daun. Das ist ja auch einer der Gründe, warum glaube ich, 2018 so etwas wie Fridays for Future entstanden ist. Die jungen Menschen haben sich Sorgen gemacht über die Entwicklung.

Und wir sehen extreme Trockenheit, auch wieder in diesem Frühjahr.

Die Trockenheit ist für die Landwirtschaft problematisch, aber auch für die Natur. Sie müssen mal in einigen Landesteilen, nicht nur in Rheinland-Pfalz, in die Erde fassen. Da ist es oben vielleicht noch ein bisschen feucht, und dann in den tieferen Schichten fühlt es sich die Erde an wie Saharastaub.

In welchen Teilen von Rheinland-Pfalz werden die Auswirkungen des Klimawandels in den nächsten Jahren besonders gravierend sein?

Das sind sehr großräumige Prozesse. Es wird also in ganz Deutschland und damit auch in ganz Rheinland-Pfalz schwierig werden. Aber wir haben natürlich große Unterschiede, gerade was die Hitze angeht. Gerade in den tieferen Regionen, zum Beispiel im Moseltal oder am Rhein, wird die Zahl der heißen Tage massiv zunehmen. Die größeren Städten wie Mainz, Koblenz, Kaiserslautern oder Trier werden sich auch weiter aufheizen, weil wir dort viel zu viel versiegelt haben.

Was schlagen Sie also vor, um den Klimawandel einzudämmen?

Den Klimawandel ernst zu nehmen, ist unsere größte Aufgabe. Wir dürfen da nicht mehr schludern. Wir dürfen uns auch die Welt nicht schönreden. Das haben wir an verschiedenen Stellen getan. Stattdessen müssen wir Treibhausgasemissionen vermeiden und uns fragen, warum haben wir das 30, 40 Jahre lang nicht hingekriegt, obwohl wir alles gewusst haben?

Warum haben wir es denn nicht hingekriegt?

Wir waren sehr bequem. Wir hatten Angst, Wohlstand zu verlieren und waren also nicht bereit, eine große Transformation in ganz vielen Lebensbereichen anzugehen - ob das die Industrie ist, ob das die Mobilität ist, oder das Wohnen. Ich bin der Meinung, wir müssen positiv denken. Wir brauchen, im Grunde genommen, ein Jahrhundertgeschäft. Im Idealfall können wir es schaffen, unsere Marktwirtschaft zu ertüchtigen, und zwar in dem Bereich, wo sie auf dem sozialen und auch auf dem ökologischen Auge blind ist. Wir brauchen Rahmenbedingungen, dass derjenige, der die Umwelt verschmutzt, nicht reicher werden kann als der, der sie sauber hält. Das klingt jetzt vielleicht nicht besonders idealistisch. Und ich finde es ja toll, wenn viele Idealisten aktiv werden und etwas verändern wollen. Das ist sehr ehrbar, sind aber meistens fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung. Wir brauchen aber 100 oder 90 Prozent.