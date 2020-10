Mit seinem mobilen Angebot zur Suchtprävention hat der Landkreis Trier- Saarburg in einem Bundeswettbewerb unter mehr als 50 Bewerbern den ersten Platz erreicht. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zeichnete 11 Projekte in ganz Deutschland aus. Das Konzept der Suchtberatung des Landkreises Trier-Saarburg bietet verschiedene Programme zur Suchtprävention, die nicht auf eine feste Beratungsstelle beschränkt sind, sondern in jedem Dorf im Landkreis angeboten werden. Zusammen mit der Fachstelle für Suchtberatung „Die Tür“ gibt es Angebote für Jugendliche, für ehrenamtliche und professionelle Jugendbetreuer und für Eltern. Das Problem Sucht, sei es Alkohol, Drogen oder zunehmend Medienkonsum, sei auch auf dem Land ein Problem, sagte ein Vertreter der Kreisverwaltung. Es sei wichtig, betroffenen Jugendlichen in ihren Wohnorten Hilfe anzubieten.