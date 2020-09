Etwa 60 Retter von Feuerwehr, DRK und die Polizei haben am frühen Morgen in Ammeldingen in der Südeifel nach einer vermissten Frau gesucht und sie gefunden. Nach Angaben der Feuerwehr kam auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz, der die Frau entdeckte – in Ammeldingen. Die 69-Jährige sei mit leichter Unterkühlung in ein Krankenhaus eingeliefert worden.