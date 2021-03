per Mail teilen

In Neef an der Mosel ist die Suchaktion nach einem vermisst gemeldeten 72jährigen Mann in der Nacht erfolgreich beendet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann wurde heute früh um 3 Uhr 30 von einem Zeitungsausträger gesehen und von den Einsatzkräften wohlbehalten nachhause gebracht. Laut Polizei hatte der Mann abends noch mit seinem Hund Gassigehen wollen. Seine Familie meldete ihn gegen 1 Uhr als vermisst, weil er nicht zurückgekommen war. Daraufhin wurde die Suchaktion mit Einsatzkräften der Feuerwehr gestartet. Gefunden wurde der Vermisste 10 Kilometer von seinem Wohnort entfernt.