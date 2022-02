Der Sturm hat in der Nacht zum Montag größere Schäden in den Wäldern angerichtet. Das bestätigten die Forstämter dem SWR. Es sei derzeit lebensgefährlich, in den Wald zu gehen.

Vor allem in den höher gelegenen Forstämtern im Hunsrück und in der Eifel sind viele Waldwege durch umgestürzte Bäume blockiert. Es seien viele einzelne Bäume umgeweht worden, so die Forstämter Prüm, Hochwald und Idarwald.

Noch sei es selbst für Forstleute zu gefährlich, bei dem anhaltend stürmischen Wetter alle Waldwege zu kontrollieren und freizuräumen. Der Windbruch betreffe vor allem Kiefern, die flachere Wurzeln hätten. Forstleute gehen davon aus, dass die Aufräumarbeiten noch mindestens eine Woche dauern.

Stromausfälle wegen Sturm in der Eifel

In der Region Trier sind wegen Sturmtief Antonia in der Nacht zum Montag zahlreiche Bäume umgestürzt. Wie die Polizei mitteilte, gab es in der Eifel vereinzelt kleinere Stromausfälle. In Pronsfeld im Eifelkreis Bitburg-Prüm habe der Sturm ein Dach teilweise abgedeckt. Im Bereich der Polizei Prüm kam es den Angaben zufolge zu zwei Glätte-Unfällen mit leichtverletzten Personen.

Auf der L1 bei Bollendorf sei ein Autofahrer in einen umgestürzten Baum gefahren. Er sei unverletzt geblieben. Zahlreiche Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sind laut Polizei derzeit stellenweise gesperrt.

Die Straßenmeistereien seien im Einsatz, um die umgestürzten Bäume zu entfernen. Das könne noch einige Zeit dauern.