In der Region Trier hat es nur vereinzelt Sturmschäden durch umgestürzte Bäume gegeben. Wie die Polizei Hermeskeil mitteilte, ist die K 97 zwischen Geisfeld und Rascheid noch wegen eines umgestürzten Baums gesperrt.

In Trier gab es am Donnerstag auf der Landstraße 151 kurz hinter der Ehranger Brücke einen Unfall. Wie die Polizei mitteilte, war durch den starken Wind ein Baum unmittelbar vor einem Auto auf die Straße gestürzt. Die Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ihr Auto wurde an der Motorhaube beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Fahrerin wurde nicht verletzt. Auch im Bereich Morbach sind gestern einzelne Bäume umgestürzt. Bei Berglicht wurde eine Kreisstraße überflutet, weil ein Überlauf verstopft war.