Auswirkungen Sturmtief "Zeynep" in der Region Trier

Durch das Sturmtief „Zeynep“ sind am Abend und in der Nacht auch in der Region Trier mehrere Bäume umgestürzt. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.

In mehr als vierzig Orten gab es demnach Stromausfälle, vor allem in der Eifel. Wie die Berufsfeuerwehr Trier mitteilte, habe der Stromanbieter Westnetz die Versorgung wiederhergestellt. In Orten um Daun, aber auch in Steinborn, Bleialf und Olk deckte der Sturm Dächer ab. In Minden musste die Feuerwehr eine Brücke sichern. Der Sturm hatte dort die Seitenbegrenzung aus Baken umgeweht. Insgesamt habe es in der Region Trier rund 100 Feuerwehreinsätze gegeben. Nach Angaben des Verkehrsverbunds läuft derzeit auch im Bus- und Bahnverkehr wieder alles normal. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird es aber auch in den nächsten Tagen immer wieder stürmisch.