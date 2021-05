Studierende der Universität Trier haben die Unterstützung am Studienbeginn in einem allgemeinen deutschen Hochschulranking positiv bewertet. Wie die Wochenzeitung „Die Zeit“ mitteilte, wurden dafür Studierende der Fächer Politik und Sozialwissenschaften der Universität Trier befragt. Sie lobten auch die allgemeine Studiensituation und Organisation. Das Fach Mathematik lag bei den Promotionen pro Professorenstelle vorn. An der Hochschule Trier sind auf dieser Rangliste die Informatikstudierenden sehr zufrieden. Sie lobten die Unterstützung zum Studienbeginn, die Organisation und die Räume des Fachbereichs an der Hochschule Trier.