Am Umweltcampus in Birkenfeld startet ab Oktober ein neuer Studiengang, der sich dem Gemeinwohl widmet. Wie die Hochschule Trier mitteilte, vermittelt der Bachelor-Studiengang „Nonprofit und NGO-Management“ unter anderem Kenntnisse rund um nachhaltiges Wirtschaften und ethisch geprägtes Denken und Handeln. Studierende können damit später in Nichtregierungsorganisationen, – sogenannten NGOS oder in Vereinen, Verbänden, Stiftungen, Hilfsorganisationen oder ähnlichen Einrichtungen ohne Gewinnerzielungsabsicht arbeiten. Der Studiengang dauert drei Jahre.