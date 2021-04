Nach einer Studie der Universität Trier sind die Strategien gegen Corona anderer Länder in Deutschland wenig bekannt. Zu diesem Ergebnis kommt ein Wirtschaftswissenschaftler nach einer Befragung von mehr als 2000 Menschen.

Die Teilnehmer sollten die Zahl der Covid-Todesfälle in Deutschland, China und anderen Ländern aus dem ostasiatischen und südostasiatischen Raum schätzen. Viele unterschätzten die Fallzahl in Deutschland deutlich – und nur wenige kannten die niedrigen Raten in Ostasien. Die Virus-Ausrottungs-Taktiken zum Beispiel in China, Taiwan oder Japan waren nur einer Minderheit bekannt. Die These des Wissenschaftlers: Diejenigen, die die Erfolge dieser Länder in der Pandemie-Bekämpfung kannten, seien auch selbst mehr motiviert, Lockdown-Eingriffe mitzutragen. Die Daten zeigten aber, dass immer mehr Menschen hier Ostasien als Vorbild im Umgang mit der Pandemie sähen.