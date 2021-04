Wegen eines Stromausfalls in Teilen der Stadt ist es in Bernkastel-Kues am Morgen zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, gingen deshalb etwa ab ca. halb 9 die Schranken an der früheren B50 im Burgberg-Tunnel herunter – als automatische Sicherheitsmaßnahme. Seit etwa 11 Uhr sei wieder Strom da und der Tunnel inzwischen wieder befahrbar.