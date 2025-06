per Mail teilen

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist am Sonntagmorgen in einigen Orten wegen des stärkeren Gewitters zeitweise der Strom ausgefallen. Hunderte Haushalte waren davon betroffen.

Nach Angaben des Betreibers Westnetz hatten in der Ortsgemeinde Winterspelt im Eifelkreis Bitburg-Prüm bis zu 700 Anwohner fast zwei Stunden keinen Strom, nachdem dort gegen 4.30 Uhr ein Blitz eingeschlagen war. Inzwischen sei dort das Problem aber wieder behoben.

Einige Eifel-Kommunen ohne Strom

In der Stadt Neuerburg in der Verbandsgemeinde Südeifel im Eifelkreis Bitburg-Prüm ist laut Westnetz ebenfalls ein Blitz eingeschlagen. Dadurch sei ein Leiterseil an einem Strommast beschädigt worden.

Handwerker hätten dieses inzwischen repariert. In einer Straße hätten wegen des Blitzeinschlags rund 30 Haushalte teils keinen Strom gehabt. Auch in anderen Kommunen im Eifelkreis Bitburg-Prüm sei es wegen des stärkeren Gewitters zu kurzzeitigen Stromausfällen gekommen. Diese seien aber wieder behoben.