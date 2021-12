Die neuen Corona-Regeln beinhalten weitreichende Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Das betrifft auch viele Familien, in denen es ungeimpfte und geimpfte Teile gibt - es droht Ärger zu Weihnachten.

Zusammenkünfte im öffentlichen und privaten Raum, an denen nicht geimpfte und nicht genesene Personen teilnehmen, seien auf den eigenen Haushalt sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts zu beschränken, heißt es in dem neuen Bund-Länder-Beschluss. Das führt zu der Situation, dass sich an Weihnachten zwar der Teil der Familie treffen darf, der geimpft ist, der andere Teil aber nur in engen Grenzen. Und auch bei Zusammentreffen zwischen Familienmitgliedern, die geimpft sind und solchen, die es nicht sind, droht wegen unterschiedlicher Auffassung Ärger. Der Segen hängt also vor Weihnachten schon schief.

Trierer Experte rät: Thema Corona ausklammern

Christian Botzet vom Trierer Verein Kinder- und Jugendhilfe Palais berät seit 20 Jahren Familien. Er rät dazu, vor dem Familienbesuch an Weihnachten klare Regeln darüber aufzustellen, was Thema sein darf und was nicht. "Das Thema Corona sollte ganz klar ausgeklammert werden, wenn es darüber unterschiedliche Auffassungen gibt." Kinder würden durch Diskussion oder im schlimmste Fall Streit zusätzlich verunsichert, sagt Botzet. "Zudem ist die Advents- und Weihnachtszeit der falsche Zeitpunkt für Grabenkämpfe, weil sich in dieser Zeit in Diskussionen wenig Chancen ergeben, die Meinungen seines Gegenübers zu ändern."

Besuch absagen oder verweigern

Darüber hinaus sollen Menschen, die Angst haben, auf Ungeimpfte zu treffen, auch den Besuch absagen oder verweigern. Sie sollten dann ganz klar sagen, dass sie Angst haben und den Besuch nicht wollen. Eine Ausgrenzung der ungeimpften Familienmitglieder sieht Botzet darin nicht, denn diese könnten mir einer Impfung die Situation für sich ja jederzeit ändern, sie würden sich ja selbst ausgrenzen.