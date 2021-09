Trierer Winzer zieht Klage zurück

per Mail teilen

Weil ein Winzer einen Wanderweg am Rande seines Weinbergs nicht sperren darf, liegt er mit der Stadt Trier im Clinch. Eigentlich sollte am Dienstag das Verwaltungsgericht den Fall verhandeln, aber der Prozess fiel aus.

Der Winzer hat seine Klage zurückgezogen. Das teilte das Verwaltungsgericht in Trier am Dienstag mit. Der Grund dafür sei, dass die Stadt einen Kompromiss-Vorschlag gemacht habe. In einer Erklärung teilte das Gericht mit, dass der beliebte Wanderweg voraussichtlich verschoben wird.

Mit Bauzäunen hatte der Trierer Winzer versucht, Spaziergänger an der Nutzung des Wanderweges im Stadtteil Olewig zu hindern. Der sogenannte "Panoramaweg" verläuft am oberen Rand seines Grundstücks. Bereits im September 2019 untersagte ihm die Naturschutzbehörde das und forderte ihn auf, die Zäune wieder abzubauen.

Dagegen legte der Winzer Widerspruch ein. Er machte unter anderem geltend, dass er durch die Nutzung des Weges beim Bewirtschaften seines Weinbergs gestört werde.

Mit Metallzäunen wie diesem soll der Winzer den Panoramaweg unzugänglich gemacht haben. SWR

Außergerichtliche Einigung kam nicht zustande

Der Stadtrechtsausschuss wies den Widerspruch aber ab, weil der Weg unter das naturschutzrechtliche Betretungsrecht der freien Landschaft falle. Das gestattet Wanderern die Nutzung, obwohl der Weg sich auf dem Grundstück des Winzers befindet.

Der Winzer wollte sich das nicht bieten lassen und zog vor Gericht. Da es bisher zu keiner außergerichtlichen Einigung gekommen ist, wird nun die Verhandlung eröffnet.

Gericht will den "Panoramaweg" in Olewig begutachten

Der Winzer habe in der Zwischenzeit Neuanpflanzungen vorgenommen, heißt es von Seiten der Stadt. Es sei daher nicht eindeutig, ob der Weg in seiner alten Form überhaupt noch existiere. Das soll nun eine Begutachtung vor Ort durch das Gericht klären.