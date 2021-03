Das Projekt steckt noch in den Kinderschuhen, da regt sich bereits Widerstand: Die Verbandsgemeinde Schweich plant ein 85 Hektar großes Gewerbegebiet auf der Mehringer Höhe zu bauen. Das will das Aktionsbündnis „Naturraum Mehringer Höhe“ verhindern.

Die Mehringer Höhe liegt oberhalb des Moseltals zwischen den von der EU ausgewiesenen Natura 2000 Schutzgebieten Fellerbachtal und Drohnhänge. Erste Untersuchungen, die von der Verbandsgemeinde Schweich in Auftrag gegeben wurden, haben auf der Mehringer Höhe mehr als 40 streng geschützte Tierarten nachgewiesen. Die Wildkatze zieht dort in alten Bunkerruinen ihre Jungtiere groß.

Auch Wildkatzen leben auf der Mehringer Höhe dpa Bildfunk Picture Alliance

In der Verbandsgemeinde Schweich macht sich eine Mehrheit aus CDU und SPD trotzdem für den Bau des Gewerbegebiets auf der Mehringer Höhe stark. Die Ortsgemeinde Mehring als Eigentümer der Höhe und der Landkreis Trier-Saarburg wollen sich im Rahmen eines Zweckverbandes an dem Vorhaben beteiligen. "Wir sind als Landkreis genau wie die anderen Kommunen, dazu verpflichtet, Gewerbeflächen anzubieten, um erweiterungswilligen oder ansiedlungswilligen Betrieben Möglichkeiten zu bieten. Das ist eine Grundfrage der Wirtschaftsförderung", erklärte Landrat Günther Schartz diesbezüglich.

"Wir sind verpflichtet, Gewerbeflächen anzubieten." Landrat Günther Schartz

Über ein sogenanntes Raumordnungsverfahren muss nun geklärt werden, ob sich die Pläne für das Gewerbegebiet auf der Mehringer Höhe überhaupt umsetzen lassen. Dabei geht es unter anderem um die möglichen Auswirkungen auf die Umwelt. Es ist also noch nichts in trockenen Tüchern, dennoch macht sich bereits jetzt Widerstand bemerkbar.

Heimat von mehr als 40 streng geschützten Tierarten: Die Mehringer Höhe. SWR

Für das Aktionsbündnis "Naturraum Mehringer Höhe“ sind die Eingriffe in die Natur viel zu weitreichend, als dass sich der Bau des Gewerbegebiets rechtfertigen lasse. "Wir haben hier Wiesen, Heckenstrukturen, Wald. Hier liegt eigentlich alles vor, was es den Tieren ermöglicht sich hier anzusiedeln, weil es viele verschiedene Lebensräume gibt", erklärte Svenja Ellwart, Sprecherin des Aktionsbündnisses. Es sei diese Vielfalt der Landschaft, die den Artenreichtum auf der Mehringer Höhe überhaupt erst möglich mache. Besonders die Wiesen und Hecken müssten erhalten werden und könnten nicht einfach so anderswo ausgeglichen werden.

Mehringer Höhe als Standort umstritten

Die Wahl des Standortes habe gute Gründe, heißt es hingegen von Seiten der CDU in Schweich. Sie stellt im Verbandsgemeinderat die Mehrheitsfraktion und spricht sich deutlich für das Gewerbegebiet aus. So könne man durch die Höhenlage zahlreiche Problemfelder im Tal vermeiden, etwa eine Verschärfung der Hochwasserproblematik oder den entstehenden Verkehrslärm. Zudem würde das Gewerbegebiet lokale Arbeitsplätze schaffen. "Wodurch die Abhängigkeit vieler von stundenlangem Berufsverkehr geringer wird, was übrigens auch einen erheblichen Beitrag zum Umweltschutz darstellt", erklärte Wolfgang Sauer, Fraktionsvorsitzender der CDU in Schweich. Außerdem liegt die Mehringer Höhe in unmittelbarer Nähe der Autobahn A1. Damit sei die Anbindung an eine bedeutende Verkehrsachse gesichert.

Diesen Argumenten begegnet das Aktionsbündnis mit Skepsis. Erst letztes Jahr habe das Bundesverkehrsministerium einen Zukunftsplan vorgestellt, der eine starke Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene vorsieht. Ein Gewerbegebiet, das einzig über einen Autobahnanschluss verfügt, sei damit nicht zukunftsfähig.

Allein sind die Aktivisten mit ihrer Meinung nicht. Auch die Grünen im Verbandsgemeinderat Schweich sehen das Vorhaben kritisch. Sie bezweifeln, dass sich die Bürger aufgrund der Schaffung eines lokalen Industrieparks zu einem Arbeitsplatzwechsel entscheiden werden. "Besonders da die Lohnverhältnisse in Luxemburg deutlich über den deutschen liegen und damit finanzielle Einbußen einhergehen würden", teilte Patrick Beer, Fraktionsvorsitzender der Grünen mit.

Ob überhaupt ein Industrie- oder Gewerbegebiet in Mehring notwendig ist, ist aus Sicht der Grünen von der Verbandsgemeinde zudem nicht ausreichend belegt worden. "Zahlreiche Gutachten geben Auskunft darüber, wie wertvoll die Flora und Fauna in diesem Bereich ist. Mehring schmückt sich auf touristischen Wegweisern mit der Wildkatze und will nun deren eigentlichen Lebensraum zerstören. Die Schilder bleiben sicher stehen", so Patrick Beer.

Geteilte Meinungen zur Nachhaltigkeit eines Gewerbegebiets

Nach erster Kritik sprechen sich CDU und SPD nun für ein Gewerbegebiet mit besonders hohen ökologischen und nachhaltigen Standards aus. So sollen zum Beispiel zahlreiche Grünflächen, eine Begrünung der Gebäudedächer und der Bezug grüner Energien für einen kleineren ökologischen Fußabdruck sorgen.

"Die CDU-Fraktion hat in diesem Zusammenhang die Verwaltung gebeten, ein Projekt mit Vorbildcharakter zu benennen, um einen konkreten Erfahrungsaustausch führen zu können", teilte die CDU mit. So könne man sich bei der Umsetzung an guten Beispielen nachhaltiger Gewerbegebiete anderswo in Deutschland orientieren.

Eine umweltfreundliche Bauweise sollte heutzutage selbstverständlich sein, kritisierte Patrick Beer von den Grünen. Die sei aber teuer. Die Erschließungskosten seien bereits jetzt sehr hoch. Das wirke sich auch auf den Preis für die Unternehmen und ihr Interesse am Standort aus.

Für das Aktionsbündnis stellt ein nachhaltiges Gewerbegebiet keine Lösung dar. Der Lebensraum auf der Mehringer Höhe würde trotz hoher ökologischer Standards beim Bau zerstört und die Fläche versiegelt werden. Das könnte sich auch auf die Grundwasserversorgung auswirken, heißt es.

Aktionsbündnis fordert umweltfreundliche Alternativen

Sie wollen aber nicht nur kritisieren, sondern gemeinsam mit der Politik an einer Lösung arbeiten, betonte das Aktionsbündnis. Sie wünschen sich, dass die Mehringer Höhe als Hotspot der Artenvielfalt unter Schutz gestellt wird. Dabei sollen aber auch die wirtschaftlichen Interessen der umliegenden Orte und Gemeinden berücksichtigt werden. Vor allem auf den Tourismus wollen die Aktivisten setzen: "Man könnte hier einen Begegnungsraum einrichten zwischen Menschen und Natur, mit Naturführungen. Wir haben hier Wildkatzen, was auf jeden Fall viele Menschen interessieren dürfte. So ein Konzept wollen wir gern mit den Fraktionen zusammen erstellen, um eine ökologische, nachhaltige Lösung zu finden, die gleichzeitig tourismusfreundlich und wirtschaftlich ist."