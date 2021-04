Die Ausgangssperre im Eifelkreis wird ein Gericht beschäftigen. Ausgerechnet der Landrat selber klagt als Privatperson. Warum Joachim Streit gegen die eigene Verfügung vorgeht:

Was ist passiert?

Der Eifelkreis Bitburg Prüm hat am Mittwoch die "Corona-Notbremse" gezogen weil die 7-Tage Inzidenz drei Tage über 100 lag. Unter anderem dürfen Geschäfte seitdem Kunden nur noch mit vorher vereinbarten Terminen empfangen. So sieht es eine Landesverordnung vor. In der entsprechenden Verfügung hatte der Eifelkreis auf eine Ausgangssperre verzichtet.

Was sagt das Land?

Daraufhin hat die Landesregierung den Eifelkreis auf die geltende Landesverordnung hingewiesen. Die sieht in einem solchen Fall den Erlass einer Ausgangssperre vor. Das wird so in einer Anlage zur Verordnung ausdrücklich geregelt. Nach Angaben des Kreises hat das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium die Verwaltung angewiesen, eine nächtliche Ausgangssperre für den Eifelkreis zu erlassen. Sie gilt bis Sonntag zwischen 21 Uhr und 5 Uhr.

Hier finden sie alle Dokumente zur Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes

Was sagt der Landrat zur Ausgangssperre?

Der Landrat des Eifelkreises, Joachim Streit kritisierte den Schritt des Landes. Er halte die Ausgangsbeschränkung aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens im Eifelkreis nicht für geeignet, um Infektionsherde einzudämmen. Die hohe Inzidenz im Eifelkreis sei vor allem auf einen Corona-Ausbruch in der Verbandsgemeinde Speicher zurückzuführen, so Streit. Ohne diesen Ausbruch wäre die Inzidenz im Eifelkreis unter 90, so Streit. In Speicher hatten sich 30 Mitarbeiter eines Unternehmens mit dem Virus infiziert.

Hier finden sie die aktuelle Corona-Allgemeinverfügung des Eifelkreises

Jetzt legen Streit und seine Ehefrau als Privatpersonen Widerspruch am Verwaltungsgericht Trier gegen die Ausgangssperre ein. Unter anderem sagen sie, dass eine Ausgangssperre für drei Tage nutzlos sei. Sie verhindere keine illegalen Partys, sondern führe dazu, dass Menschen bei Freunden übernachteten, um die Ausgangssperre zu umgehen. Das erhöhe die Infektionsgefahr. Außerdem sei der Eifelkreis so dünn besiedelt, dass eine solche Maßnahme nicht notwendig sei. Streit und seine Frau empfehlen stattdessen Maskenpflicht und Kontaktsperren als milderes Mittel.