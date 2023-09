Streit in Trier eskaliert: Frau mit Eisenstange niedergeschlagen

Beim Streit wegen einer Lärmbelästigung in einem Mehrfamilienhaus in Trier ist eine Frau am Dienstag verletzt worden. Ein Verdächtiger kam danach in Untersuchungshaft.

Die 57-jährige Frau hatte laut Polizei ein Messer dabei, als sie wegen der Ruhestörung zur Wohnung eines Nachbarn in Trier-Feyen ging. Sie wollte sich offenbar beschweren. Im Verlauf des folgenden Streits habe der 25-Jährige die Frau mit einer Eisenstange angegriffen. Nach weiteren Angaben der Polizei stürzte sie die Treppe hinunter und blieb schwer verletzt liegen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Bei dem Streit in dieser Siedlung in Trier-Feyen ist eine Frau sehr schwer verletzt worden. Nach SWR-Informationen waren ein Messer und eine Eisenstange im Spiel Agentur Siko Der Mann, der sie mit einer Eisenstange angegriffen haben soll, wurde noch am Dienstagabend festgenommen. Mittlerweile wurde der 25-Jährige einem Haftrichter vorgeführt und kam anschließend in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen weiter.