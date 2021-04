per Mail teilen

Joachim Streit will Verfassungsbeschwerde gegen die Bundes-Notbremse einreichen. Der Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm und künftige Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Landtag will sich damit gegen die dort verankerten Bußgelder im häuslichen Bereich wehren.

Wie Streit dem SWR sagte, habe er den Berliner Rechtsanwalt Niko Härting beauftragt, die Verfassungsbeschwerde vorzubereiten.

Den Schritt hatte Streit zuvor auf seiner Facebookseite angekündigt. Dort hatte er auch schon die in der Bundes-Notbremse vorgesehene Ausgangssperre kritisiert. Diese verstoße gegen die Grundrechte. Infektionen fänden in geschlossenen Räumen statt und Ausgangssperren würden nur zu vermehrten Treffen in Wohnungen führen.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer sieht das Infektionsschutzgesetz kritisch, wird es aber nicht stoppen. Damit wird es...Posted by Joachim Streit on Wednesday, April 21, 2021 Joachim Streit, Facebook

Mit einem Eilantrag gegen eine vom Land verfügte nächtliche Ausgangsbeschränkung in seinem Eifelkreis war Streit vor dem Verwaltungsgericht Trier gescheitert. Eine endgültige rechtliche Klärung steht aber noch aus.