Streit im Zug führt zu Verspätung

Ein Streit in einem Zug hat am Sonntag bei Kanzem an der Saar einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Nach Angaben eines Sprechers der Bundespolizei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer jungen Frau und einer Schaffnerin. Die Zugbegleiterin soll mehrfach von der 28-Jährigen angespuckt worden sein. Die wiederum behauptete offenbar, die Schaffnerin habe sie beleidigt. Was genau passiert ist, soll jetzt die Auswertung der Videoaufnahmen aus dem Zug ergeben. Der Einsatz hat am Sonntag für Verspätungen im Regionalverkehr auf der Strecke zwischen dem Saarland und Trier gesorgt.