Hochwasserschutzübung sorgt für Straßensperrungen in Trier

In den von der Juli-Flut betroffenen Gebieten der Region Trier soll es ab der kommenden Woche Einwohnerversammlungen zum Thema Wiederaufbau

geben. Das hat das rheinland-pfälzische Innenministerium bekanntgegeben. Demnach sollen sich Betroffene dort direkt über alle Fragen rund um den

Wiederaufbau informieren können. An den insgesamt acht Einwohnerversammlungen stünden unter anderem Experten der Investitions- und Strukturbank und der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord bereit die unter anderem zu den Themen hochwasserangepasstes

Bauen oder zu finanziellen Förderungsmöglichkeiten beraten könnten. Interessierte können sich auf der Website www.wiederaufbau.rlp.de über die

genauen Termine informieren. Die Flutkatastrophe Mitte Juli hat in der Region Trier starke Schäden angerichtet. Zahlreiche Häuser, Straßen und

Brücken sowie Wasser- Strom-Gas- und Telefonleitungen wurden beschädigt und teilweise zerstört. mehr...